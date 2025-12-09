OD Tentations au soleil: les candidats nous dévoilent les moments les plus CHAUDS

Des frenchs à la tonne

Difficile pour tous les candidats de se rappeler exactement du nombre de personnes embrassées langoureusement durant l’aventure. Avec hésitation, la vedette de nombreuses téléréalités, Kevin croit avoir succombé à la tentation de deux femmes. Le chiffre grimpe à cinq pour Raphaël.

Du côté des filles, Jennifer explose de rire en avouant avoir déposé ses lèvres sur la bouche de quatre garçons. L’ex-candidate d’OD Chypre, Marie-May a pris le temps de souhaiter «bonne chance» à ses parents, puisque cinq gars n’ont pu lui résister dès la première journée!

La 2e saison d’OD Tentations au soleil animée par Maripier Morin est disponible sur Crave.

Vous aimerez aussi: