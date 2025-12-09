OD Tentations au soleil: les candidats nous dévoilent les moments les plus CHAUDS

Début du contenu principal.
Ayayaye! La nouvelle cuvée d’OD Tentations au soleil de Crave nous renverse complètement! Des candidats qui osent, qui surprennent et surtout…qui frenchent! Juste à temps pour le début de l’aventure, les nouveaux visages de la chaude téléréalité ont dévoilé ce qui allait assurément gêner leurs parents lors de leur visionnement des épisodes. Voyez les scoops que nous avons obtenus dans la vidéo plus bas!
La grande blessée par Arnaud d’OD Chypre, Naomi a franchement passé à autre chose puisqu’elle promet un «moment assez chaud» entre Johanie, Marie-May, Edouard et elle. Sans donner trop d’informations, la jeune influenceuse affirme qu’on voyait ses «foufounes.» Pour sa part, Elijah, aussi vu dans la dernière édition d’Occupation Double confie qu’il a eu un défi contenant du lubrifiant. Un instant qui selon lui, risque de faire…glisser ses parents de leur canapé!
Quant au participant d’OD Mexique, Raphaël, il mentionne qu’on pourra le voir enchaîner plusieurs frenchs lors d’un passage en particulier: «Sur un divan, j’en french une après l'autre», nous a-t-il confirmé.
Par ailleurs, celle qu’on a pu retrouver aussi dans la première saison d’OD Tentations au soleil, Jennifer se souvient d’avoir eu une date «vraiment excitante, sur l’eau.» Cependant, il faudra visionner les épisodes sur Crave pour tout comprendre.
Difficile pour tous les candidats de se rappeler exactement du nombre de personnes embrassées langoureusement durant l’aventure. Avec hésitation, la vedette de nombreuses téléréalités, Kevin croit avoir succombé à la tentation de deux femmes. Le chiffre grimpe à cinq pour Raphaël.
Du côté des filles, Jennifer explose de rire en avouant avoir déposé ses lèvres sur la bouche de quatre garçons. L’ex-candidate d’OD Chypre, Marie-May a pris le temps de souhaiter «bonne chance» à ses parents, puisque cinq gars n’ont pu lui résister dès la première journée!
La 2e saison d’OD Tentations au soleil animée par Maripier Morin est disponible sur Crave.
