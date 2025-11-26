Excellente nouvelle pour les abonnés de Crave

Début du contenu principal.
Un changement majeur vient d'entrer en vigueur pour les abonnés de Crave. Par voie de communiqué, on a appris ce matin que la populaire plateforme de diffusion en continu offre désormais un accès en direct aux chaînes de Bell.
Crave augmente également son catalogue d'émissions de 30%, en plus d'offrir l'accès à certains contenus gratuitement.
Voici tout ce qu'il faut savoir!
Donc, même sans abonnement au câble, les utilisateurs de Crave pourront désormais regarder leurs émissions en direct, sans attendre leur mise en ligne après la diffusion.
De plus, la plateforme procédera à une importante mise à jour de son interface et des préférences utilisateur, tout en enrichissant son offre de contenu. Au programme: davantage d’événements sportifs, de nouvelles, de diffusions en direct, une hausse du contenu jeunesse ainsi que plusieurs productions à succès, dont des films nommés au Gala Québec Cinéma et aux Oscars.
En ce moment, Crave regorge de contenu d’ici, dont Dérive, la nouvelle série mettant en vedette Jean-Philippe Perras. On y suit Daniel Major, un pianiste de renommée mondiale qui, après un malaise en plein concert, se retire à la maison familiale. Hanté par des terreurs nocturnes, il entame une thérapie qui le pousse à replonger dans son passé… et à découvrir des secrets aussi sombres que troublants.
On y retrouve également Big Brother: Le piège, émission dans laquelle Jacob croit participer à Big Brother Québec… alors que tout est entièrement orchestré. Pendant 21 jours, il cohabite avec 10 imposteurs qui suivent un scénario précis.
De plus, OD Tentations au soleil sera disponible dès le 8 décembre. Animée par Maripier Morin, cette deuxième saison s’annonce particulièrement intense et remplie de rebondissements.
