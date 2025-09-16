OD Chypre: après son élimination, Naomi a un message pour Arnaud

Début du contenu principal.
Ayayaye! Quelle fin surprenante pour la candidate d’Occupation Double Naomi. On lui a parlé quelques heures après son retour de Chypre et franchement, elle est déçue de son beau Arnaud. Ayant l’impression d’avoir reçu un coup de couteau dans le dos, voici ce qu’elle voudrait lui dire.
La jeune femme en a beaucoup sur le cœur, alors que celui qui fait l’unanimité chez les filles grâce à sa beauté éblouissante semble avoir été un peu trop loin dans ses propos. Lors de notre entretien, elle avance que ce dernier l’a mal comprise. Non, elle ne désirait pas faire l’aventure que pour les éloges et la popularité: «C'est comme si toutes mes valeurs étaient juste que je voulais gagner et que mes intentions n'étaient pas vraies, qu'il ne me sentait pas authentique. […] Il m’a demandé ce qu’étaient mes ambitions par rapport à Occupation Double, et puis j’ai partagé que j’avais cette envie-là.» D’ailleurs, les paroles de l'homme ont incité Naomi à le traiter de «psychopathe» lors de sa dernière émission dimanche. Un terme qu’elle regrette. Voyez pourquoi dans la vidéo plus haut.
Naomi devient hésitante lorsqu’on lui demande ce qu’elle dirait à l’entrepreneur en restauration s’il se tenait devant elle «parce que ce genre de personne là, je sais que peu importe ce que je vais dire, c'est tout le temps moi qui vais avoir tort», affirme-t-elle. Néanmoins, elle aimerait obtenir des excuses et qu’il réalise que ses propos ont mis fin à son aventure: «Ça me l'a un peu arrachée.», mentionne la candidate exclue.
Dimanche, lors de ses adieux dans la maison des gars, Naomi n’a pas hésité à demander à Arnaud de lui rendre son collier. Malheureusement, on ne connaissait pas l’anecdote derrière le bijou et on la connait enfin!
Oublié lors d’un 5@7 du côté des garçons, Arnaud a cru bon de lui rapporter lors de leur voyage à Amsterdam. En revanche, elle déclare que lors de leur périple, il ne voulait pas lui rendre: «Des fois je le regardais, j'étais comme: ‘’Me redonnes-tu mon collier ?’’ Il était comme: ‘’Non.’’» Ce petit jeu auquel l’homme de 33 ans a pris part a évoqué de fausses idées dans la tête de la célibataire: «Moi j’étais comme: ‘’Ah, il garde mon collier fait qu’il m’aime.’’» Ce moment cocasse lui a donc créé de beaux scénarios dans sa tête. Or, ce n’était que de la poudre aux yeux, puisqu’elle était dans l’enveloppe dès son retour de voyage.
Vous aimerez aussi: