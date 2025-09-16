OD Chypre: après son élimination, Naomi a un message pour Arnaud

Une histoire de collier qui bouleverse

Dimanche, lors de ses adieux dans la maison des gars, Naomi n’a pas hésité à demander à Arnaud de lui rendre son collier. Malheureusement, on ne connaissait pas l’anecdote derrière le bijou et on la connait enfin!

Oublié lors d’un 5@7 du côté des garçons, Arnaud a cru bon de lui rapporter lors de leur voyage à Amsterdam. En revanche, elle déclare que lors de leur périple, il ne voulait pas lui rendre: «Des fois je le regardais, j'étais comme: ‘’Me redonnes-tu mon collier ?’’ Il était comme: ‘’Non.’’» Ce petit jeu auquel l’homme de 33 ans a pris part a évoqué de fausses idées dans la tête de la célibataire: «Moi j’étais comme: ‘’Ah, il garde mon collier fait qu’il m’aime.’’» Ce moment cocasse lui a donc créé de beaux scénarios dans sa tête. Or, ce n’était que de la poudre aux yeux, puisqu’elle était dans l’enveloppe dès son retour de voyage.

Vous aimerez aussi: