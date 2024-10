Bianca Gervais nous présente ses soeurs jumelles

Bianca Gervais a souligné avec amour l'anniversaire de ses petites soeurs cette semaine sur Instagram.

On savait déjà que sa soeur Erica était styliste, car elles ont souvent travaillé ensemble. On ignorait cependant que cette dernière avait une jumelle! Elle se prénomme Gabrielle et elle est identique à Erica.

Avec une douce photo souvenir la montrant aux côtés des jumelles, Bianca Gervais leur a souhaité bonne fête en faisant remarquer que c'était à l'époque des «toupets à la Nick Carter».

Voici l'adorable portrait des soeurs Gervais: