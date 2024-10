Bianca Gervais revient sur des insultes reçues et c’est choquant

C'est l'enfer!

Comme le dit si bien Bianca Gervais, on dirait que les détracteurs qui envoient des insultes aux vedettes pensent qu'elles ne les liront jamais. Et souvent, ça ne pourrait être plus faux!

Voici le résumé officiel de la nouvelle série documentaire En crisse:

«Bianca Gervais veut comprendre d’où vient notre soudaine colère collective. Celle qui fait en sorte qu’on pogne les nerfs pour un rien, qu’on s’invective sur les médias sociaux ou sur la route, qu’on s’insulte au travail… Celle qu’on ressent comme citoyennes, comme parents, comme travailleurs ou tout simplement comme êtres humains vivant en 2024! Pour y arriver, Bianca rencontre des spécialistes (sociologues, psychologues, médecins et sexologues), mais elle tend aussi le micro à des personnes qui vivent cette colère, l’apprivoisent et la subissent. Résultat? Une plongée enlevante dans les origines de notre ras-le-bol collectif, la colère des femmes (dont l’épineuse question de la rage maternelle), la gestion de nos émotions et la transformation de nos frustrations en moteurs de changement. (Parce que des fois, on a bien raison d’être en crisse!)»