Bianca Gervais met fin à une rumeur persistante sur son couple avec Sébastien Diaz

Plutôt que de rester silencieuse, Bianca a choisi de répondre à cette rumeur avec humour et sincérité, mettant ainsi fin à cette histoire farfelue qui faisait jaser!

«Oh mon dieu, il y a eu tellement de rumeurs sur nous dernièrement. La plus récente, c’est que Sébastien et moi serions en couple ouvert avec Véronique Cloutier et Louis Morissette. On en a même parlé à la radio! Des recherchistes de l’équipe de mon chum à On va se le dire nous en ont parlé, et on était complètement surpris. Je veux dire, on a dû manger avec eux trois fois! On a trouvé ça très drôle. On s'est dit que le prochain souper au restaurant avec eux, on allait jouer le jeu!»

Bianca Gervais a ainsi clarifié la situation avec humour, rappelant que cette rumeur n’a aucun fondement. Pour elle et Sébastien, ce genre de spéculation fait partie du paysage médiatique, mais cela ne les empêche pas d’en rire lorsqu’elles sont aussi farfelues!