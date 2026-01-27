Voici ce qu'Arnaud trouve le plus difficile depuis son retour d'OD

Début du contenu principal.
Arnaud, le grand gagnant d'OD Chypre, a accordé une longue entrevue au Startop Podcast cette semaine.
L'entrepreneur en restauration a répondu avec plaisir aux questions des animatrices de ce balado d'affaires. Il est également revenu sur l'après-Occupation Double et ce qu'il a trouvé le plus difficile.
Comme vous le savez, la majorité des célibataires qui sortent de la téléréalité deviennent influenceurs. Que ce soit pour quelques semaines, quelques mois ou un changement de carrière complet, la plupart des ex-candidats tentent leur chance et profitent de leurs milliers de nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux pour faire des collaborations payantes.
Arnaud d'OD Chypre, désormais suivi par plus de 50 000 abonnés sur Instagram, admet qu'il n'a pas trouvé très facile de devenir influenceur du jour au lendemain.
«Moi, avant de faire OD, je n’avais aucune notion de c’était quoi ‘faire de la télévision’. C’est un milieu qu’on consomme mais qu’on ne comprend pas vraiment. Quand moi je l’ai fait, j’ai réalisé que j’aime vraiment ça. C’est vraiment riche comme milieu en terme de créativité et de toutes les choses que tu peux penser, que tu peux faire. On dirait que c’est un peu comme une piscine d’idées que tu peux venir piger. Je me suis vraiment retrouvé là-dedans. J’aimerais vraiment ça développer ce côté-là. Mais en même temps, c’est aussi un peu… difficile.
Je trouve que votre job est difficile dans le sens où vous devez vous réinventer à chaque fois que vous faites un épisode. Et je pense qu’en télévision, ou en radio, peu importe, c’est un peu ça aussi. Pour l’instant, j’ai comme un pied dans la porte avec l’influence et tout ça grâce à OD. Ce que je trouve le plus difficile, moi, c’est ça: c’est de créer quelque chose au quotidien tout le temps.»
Vous pouvez écouter les confidences d'Arnaud d'Occupation Double aux alentours de la 18e minute dans la vidéo ci-dessous:
À bien y réfléchir, le restaurateur a envie d'utiliser ses plateformes et la portée de son contenu pour les bonnes raisons. Voici ce qu'a ajouté Arnaud d'OD Chypre:
«J’espère que je peux inspirer plus qu’influencer. Je pense que l’influence en soi, c’est une très belle chose quand c’est bien utilisé.»
Au cours de l'épisode, le gagnant de la 19e saison d'Occupation Double est également revenu sur les mauvais commentaires à son sujet de la part des détracteurs.
«Ça me fait rire! Ben oui! Avec OD, j’en ai pour mon argent des commentaires. Moi j’aime ça, jouer avec eux. Ça me fait rire parce qu’au final, les personnes qui laissent des mauvais commentaires, souvent quand tu leurs parle, c’est du monde super gentil. Dès que tu leurs réponds, on dirait que ça vient désamorcer la situation.»
Quand aux mauvaises critiques de ses restaurants reçues par ceux qui ne l'aimaient pas à OD, Google a semblé régler la situation rapidement en identifiant ces trolls comme du «spam».
Rappelons qu'à la mi-janvier, Lauriane, la grande gagnante d’Occupation Double Chypre, a annoncé qu’elle n’était plus en couple avec Arnaud, l’entrepreneur en restauration très tatoué avec qui elle avait remporté l’aventure!
C’est dans plusieurs stories publiée sur les réseaux sociaux que Lauriane a décidé de prendre la parole pour clarifier la situation après plusieurs jours de spéculations.
Vous aimerez aussi: