Voici ce qu'Arnaud trouve le plus difficile depuis son retour d'OD

Arnaud, le grand gagnant d'OD Chypre, a accordé une longue entrevue au Startop Podcast cette semaine.

L'entrepreneur en restauration a répondu avec plaisir aux questions des animatrices de ce balado d'affaires. Il est également revenu sur l'après-Occupation Double et ce qu'il a trouvé le plus difficile.

Comme vous le savez, la majorité des célibataires qui sortent de la téléréalité deviennent influenceurs. Que ce soit pour quelques semaines, quelques mois ou un changement de carrière complet, la plupart des ex-candidats tentent leur chance et profitent de leurs milliers de nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux pour faire des collaborations payantes.

Arnaud d'OD Chypre, désormais suivi par plus de 50 000 abonnés sur Instagram, admet qu'il n'a pas trouvé très facile de devenir influenceur du jour au lendemain.