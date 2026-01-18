Lauriane d’OD Chypre confirme sa rupture avec Arnaud

Début du contenu principal.
Les rumeurs planaient depuis plusieurs jours déjà et voilà que c’est maintenant confirmé: Lauriane, la grande gagnante d’Occupation Double Chypre, a annoncé ce dimanche qu’elle n’était plus en couple avec Arnaud, l’entrepreneur en restauration très tatoué avec qui elle avait remporté l’aventure!
C’est dans plusieurs stories publiée sur ses réseaux sociaux que Lauriane a décidé de prendre la parole pour clarifier la situation, après plusieurs jours de spéculations.
Voici ce qu'elle a écrit:
«Bon dimanche à tous 🤍
Je sais que plusieurs d’entre vous attendaient une clarification depuis un moment. Désolée de ne pas avoir pris la parole plus tôt.
J’avais besoin de temps pour comprendre et mettre des mots sur une situation qui, pour moi aussi, demandait encore du recul.
Quand on participe à une émission de dating, on s’y engage avec certaines attentes, en se laissant porter par l’expérience et ce qu’elle promet. La réalité, toutefois, peut parfois prendre une direction différente de ce qu’on avait imaginé.
Depuis mon retour, tout est encore nouveau. Je prends le temps de m’adapter et de retrouver mes repères. Une chose est certaine: je tiens à rester honnête et transparente avec vous.
Arnaud et moi avons convenu récemment que nous resterons amis.
Je suis reconnaissante des précieux moments partagés ensemble et de ce que cette aventure m’a permis de vivre et d’apprendre. J’aurai probablement l’occasion d’expliquer plus en détails mon ressenti par rapport à ceci dans le futur, mais pour le moment, voici ce qu’il en est.
Merci encore pour tout le soutien. Prenez-bien soin de vous et je vous dis à bientôt! 🤎»
Évidemment, plusieurs fans d’OD avaient déjà deviné que quelque chose clochait. Dans les derniers jours, Lauriane avait supprimé toutes les photos où elle apparaissait avec Arnaud sur son compte Instagram, ce qui avait rapidement alimenté les soupçons!
Pour sa fête, elle avait aussi publié une petite mise au point où elle expliquait se sentir un peu perdue depuis son retour à la réalité au Québec, un message qui avait été interprété par plusieurs comme un indice clair que leur relation n’allait pas bien (et était même finie!).
De son côté, Arnaud n’a toujours pas commenté la situation publiquement. Toutefois, récemment, on a pu le voir partager des images de son voyage au Costa Rica, où il profite du surf, selon ce qu’il a montré sur sa page Instagram... et sans Lauriane!
Bref, une rupture qui attriste plusieurs téléspectateurs, surtout après une saison aussi suivie…
On souhaite le meilleur à Lauriane et Arnaud pour la suite des choses!
