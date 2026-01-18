Lauriane d’OD Chypre confirme sa rupture avec Arnaud

Voici ce qu'elle a écrit:

«Bon dimanche à tous 🤍

Je sais que plusieurs d’entre vous attendaient une clarification depuis un moment. Désolée de ne pas avoir pris la parole plus tôt.

J’avais besoin de temps pour comprendre et mettre des mots sur une situation qui, pour moi aussi, demandait encore du recul.

Quand on participe à une émission de dating, on s’y engage avec certaines attentes, en se laissant porter par l’expérience et ce qu’elle promet. La réalité, toutefois, peut parfois prendre une direction différente de ce qu’on avait imaginé.

Depuis mon retour, tout est encore nouveau. Je prends le temps de m’adapter et de retrouver mes repères. Une chose est certaine: je tiens à rester honnête et transparente avec vous.

Arnaud et moi avons convenu récemment que nous resterons amis.

Je suis reconnaissante des précieux moments partagés ensemble et de ce que cette aventure m’a permis de vivre et d’apprendre. J’aurai probablement l’occasion d’expliquer plus en détails mon ressenti par rapport à ceci dans le futur, mais pour le moment, voici ce qu’il en est.

Merci encore pour tout le soutien. Prenez-bien soin de vous et je vous dis à bientôt! 🤎»

Évidemment, plusieurs fans d’OD avaient déjà deviné que quelque chose clochait. Dans les derniers jours, Lauriane avait supprimé toutes les photos où elle apparaissait avec Arnaud sur son compte Instagram, ce qui avait rapidement alimenté les soupçons!