Catherine Bastien d’OD accueille son deuxième enfant

C’est sur Instagram qu’elle a partagé la grande nouvelle, accompagnée d’un long témoignage aussi sincère qu’émouvant.

Dans son message, Catherine revient sur les heures précédant la naissance d’Ivey, racontant avec sensibilité chaque étape de ce moment marquant. Elle décrit le début du travail au cœur de la nuit, la montée des contractions, puis l’arrivée à la maison de naissance, où elle apprend qu’elle est déjà dilatée à huit centimètres. Soutenue par son conjoint William et sa sage-femme, elle traverse ce moment avec calme et confiance.

« Mon chum est dans le moment présent comme jamais, une poussée pour la tête, la prochaine pour le reste du corps. Il sort Ivey de l’eau avec la sage-femme. L’équipe nous laisse notre bulle pour vivre cette première rencontre. La terre arrête de tourner », a-t-elle écrit.

L’influenceuse confie avoir vécu un accouchement sans péridurale, dans une atmosphère d’intensité et de douceur: « Mon corps savait. Mon bébé savait. Et tous ensemble, on l’a fait », conclut-elle, reconnaissante envers l’équipe de la maison de naissance.