Voici TOUT ce qu’on sait sur la plus belle maison de l’amour de l’histoire d’OD

La maison de l’amour ouvre officiellement ses portes ce soir à Occupation Double Chypre! Un couple très chanceux aura la chance d’y passer la première nuit et d’avoir plusieurs rapprochements…

On ne connaît pas encore l’identité du couple en question, mais on a eu la chance d’avoir un aperçu de la nouvelle maison de l’amour dans la bande-annonce de l’épisode de ce soir.

Et ce n’est pas tout: on a aussi eu accès à certaines informations qui nous permettent de confirmer que c’est la plus belle maison de l’amour de l’histoire d’Occupation Double!