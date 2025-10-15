Voici TOUT ce qu’on sait sur la plus belle maison de l’amour de l’histoire d’OD

Début du contenu principal.
La maison de l’amour ouvre officiellement ses portes ce soir à Occupation Double Chypre! Un couple très chanceux aura la chance d’y passer la première nuit et d’avoir plusieurs rapprochements…
On ne connaît pas encore l’identité du couple en question, mais on a eu la chance d’avoir un aperçu de la nouvelle maison de l’amour dans la bande-annonce de l’épisode de ce soir.
Et ce n’est pas tout: on a aussi eu accès à certaines informations qui nous permettent de confirmer que c’est la plus belle maison de l’amour de l’histoire d’Occupation Double!
Voici TOUT ce qu’on sait sur la maison de l’amour d’Occupation Double Chypre!
La nouvelle maison de l’amour est la plus belle de tout l’histoire d’Occupation Double puisqu'elle est située à l’extérieur avec une vue incroyable sur la plage. Les sons des vagues vont assurément bercer les candidat.e.s qui auront la chance de la découvrir.
Dans la bande-annonce de l’épisode de ce soir, on a aussi pu remarquer à quoi ressemble le lit et quelques décorations de la nouvelle maison de l’amour.
Selon ce qu’on a vu jusqu’à présent, le décor semble être assez minimaliste: on peut voir quelques plantes tombantes sur une étagère au-dessus du lit et deux tables de chevet avec des lampes. Sur l’une des tables, on y remarque un bac avec des bouteilles d’alcool et de la glace.
Le lit semble assez confortable avec ses nombreux oreillers. On peut aussi dire que le lit sera assurément propice aux rapprochements dans la maison de l’amour.
Bref, on a bien hâte de savoir quel couple aura la chance ce soir de découvrir la maison de l’amour pour la première fois à Chypre.
Ne manquez pas l’épisode d’Occupation Double Chypre qui sera diffusé ce soir à 18h30 sur les ondes de Noovo et sur Noovo.ca.
