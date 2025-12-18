Sébastien et Béatrice d'OD Chypre nous font visiter leur nouveau condo

Début du contenu principal.
Sébastien et Béatrice viennent de franchir une grande étape dans leur relation: Sébastien a trouvé et acheté un condo où le couple pourra désormais partager son quotidien.
Pendant que Béatrice se trouvait à Québec, Sébastien a pris le temps de visiter quelques condos à Brossard et a finalement mis la main sur une véritable perle rare.
Découvrez les images plus bas dans l’article.
Dans une vidéo partagée sur les médias sociaux de Sébastien, on le voit filmer Béatrice alors qu’elle découvre l’appartement pour la première fois.
Dans un décor entièrement blanc, rehaussé de touches de marbre, l’endroit se distingue par son style épuré et sa grande luminosité.
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir les images.
Dans la vidéo, on apprend également que Béatrice et Sébastien emménagent ensemble. En visitant les différentes pièces, la jeune femme lance, visiblement heureuse: «C’est chez nous.» Un peu plus tard, elle ajoute: «C’est notre chambre…»
On peut donc facilement imaginer que lorsque Béatrice ne sera pas à Québec, elle passera son temps dans leur condo avec Sébastien.
Sébastien se rapproche également de sa nouvelle équipe. Le hockeyeur a signé avec le Bataillon de Saint-Hyacinthe, une formation de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).