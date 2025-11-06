Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Jay Du Temple revient sur ses années à l’animation d’Occupation Double

PAR :

Jay Du Temple a animé Occupation Double pendant quatre saisons.

Depuis son départ, l’humoriste évoque rarement cette période de sa vie et l’impact que cette expérience a eu sur lui, tant sur le plan personnel que professionnel.

© Karine Paradis

Dans un extrait du balado Pas sorti du bois, Jay Du Temple explique qu’Occupation Double lui a permis de tisser un lien privilégié avec le public.

«OD, ça m'a permis de rentrer dans le salon des gens. [...] On m'appelle beaucoup Jay. Les gens me croisent: "Hey, Jay!". Comme il y a quelque chose de très personnel, de beaucoup de proximité

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:

L’animation d’Occupation Double a marqué les débuts de Jay Du Temple à la barre d’une émission télé. Ce projet d’envergure a eu un impact majeur sur sa carrière, même s’il en parle très rarement.

Pourquoi as-t-il commencé à courir? 

Dans un autre extrait partagé sur les réseaux sociaux du balado, Jay Du Temple révèle les raisons qui l’ont poussé à se mettre à la course.

En réalité, c’est assez simple: il sortait avec une fille qui courait… et il voulait lui plaire!

«Puis elle était comme: "Je veux pas te parler, mets tes écouteurs!" J'étais comme "Alright!" Puis on court une première fois, puis je sais pas trop, puis à un moment donné, à la fin d'une course, j'étais: "Hé ! Moi, on dirait que j'aurais continué!" Pis elle était comme: "Moi, j'en ai assez!" Fait que là, moi j'ai continué, j'ai fait un tour de plus.»

Voici l'extrait:

Jay Du Temple a dévoilé sur YouTube son documentaire Devenir Loup – un récit de l’UTHC125, un défi d’une intensité remarquable qu’il a choisi de documenter du début à la fin.

Vous aimerez aussi: 

En Vedette
PAR :