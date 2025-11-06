Jay Du Temple revient sur ses années à l’animation d’Occupation Double

Début du contenu principal.
Jay Du Temple a animé Occupation Double pendant quatre saisons.
Depuis son départ, l’humoriste évoque rarement cette période de sa vie et l’impact que cette expérience a eu sur lui, tant sur le plan personnel que professionnel.
Dans un extrait du balado Pas sorti du bois, Jay Du Temple explique qu’Occupation Double lui a permis de tisser un lien privilégié avec le public.
«OD, ça m'a permis de rentrer dans le salon des gens. [...] On m'appelle beaucoup Jay. Les gens me croisent: "Hey, Jay!". Comme il y a quelque chose de très personnel, de beaucoup de proximité.»
Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait:
L’animation d’Occupation Double a marqué les débuts de Jay Du Temple à la barre d’une émission télé. Ce projet d’envergure a eu un impact majeur sur sa carrière, même s’il en parle très rarement.
Dans un autre extrait partagé sur les réseaux sociaux du balado, Jay Du Temple révèle les raisons qui l’ont poussé à se mettre à la course.
En réalité, c’est assez simple: il sortait avec une fille qui courait… et il voulait lui plaire!
«Puis elle était comme: "Je veux pas te parler, mets tes écouteurs!" J'étais comme "Alright!" Puis on court une première fois, puis je sais pas trop, puis à un moment donné, à la fin d'une course, j'étais: "Hé ! Moi, on dirait que j'aurais continué!" Pis elle était comme: "Moi, j'en ai assez!" Fait que là, moi j'ai continué, j'ai fait un tour de plus.»
Voici l'extrait:
Jay Du Temple a dévoilé sur YouTube son documentaire Devenir Loup – un récit de l’UTHC125, un défi d’une intensité remarquable qu’il a choisi de documenter du début à la fin.
