Laurianne d’OD fait le point: «je me sens un peu perdue»

Laurianne, gagnante d’Occupation Double Chypre, a tenu à faire une mise au point sur ses réseaux sociaux.
Pour son anniversaire, elle s’est confiée à ses abonnés, partageant qu’elle a vécu une année extraordinaire, mais que le retour à la réalité après OD s’est avéré plus difficile qu’elle ne l’avait imaginé.
«Ces temps-ci, je me sens un peu perdue.
Je réponds moins, je suis là sans être complètement là.
Je me questionne beaucoup.»
Dans sa publication, celle qui a remporté le grand prix avec Arnaud raconte que, jusqu’au mois de novembre, elle a vécu une année tout simplement incroyable.
«J'ai vécu quelque chose de tellement fort que, honnêtement, j’ai l’impression que rien ne peut vraiment égaler cette expérience que je recommanderais à 100%!»
Elle ajoute ensuite vouloir entamer cette nouvelle année en douceur, en ralentissant le rythme, tout en restant présente sur ses plateformes avec authenticité: «Peut-être que mes 28 ans commenceront exactement comme ça :
en acceptant de ralentir ,
et en me donnant le droit de ne pas tout savoir tout de suite»
Plusieurs internautes ont remarqué que Laurianne a supprimé toutes les photos d’elle et d’Arnaud de ses réseaux sociaux. Le seul moment du couple encore visible sur son profil Instagram apparaît dans la publication d’Arnaud remerciant le public pour leur victoire.
Autre détail qui a attiré l’attention: dans son message d’anniversaire, Laurianne ne fait aucune mention de son partenaire. Toutefois, Arnaud a aimé la publication, un geste qui laisse croire que les deux sont toujours en bons termes.
Pour le moment, ni Arnaud ni Laurianne n’ont confirmé ou infirmé les rumeurs de séparation.
