Laurianne d’OD fait le point: «je me sens un peu perdue»

Laurianne, gagnante d’Occupation Double Chypre, a tenu à faire une mise au point sur ses réseaux sociaux.

Pour son anniversaire, elle s’est confiée à ses abonnés, partageant qu’elle a vécu une année extraordinaire, mais que le retour à la réalité après OD s’est avéré plus difficile qu’elle ne l’avait imaginé.

«Ces temps-ci, je me sens un peu perdue.

Je réponds moins, je suis là sans être complètement là.

Je me questionne beaucoup.»