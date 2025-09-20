Rare apparition pour Boucar Diouf et sa conjointe des 25 dernières années

Le tapis rouge du Gala des prix Gémeaux a été l’occasion de croiser Boucar Diouf dans une rare apparition publique en compagnie de sa conjointe, la musicienne Caroline Roy.

Ensemble depuis 25 ans, le couple a profité de la grande fête de la télévision pour célébrer leur amour, sous les regards admiratifs des invités et des photographes!

Dimanche soir dernier, Boucar était en lice pour le prix du public de la Personnalité masculine de l’année, aux côtés d’Éric Bruneau, Antoine Bertrand, Lou-Pascal Tremblay et Gildor Roy. C’est finalement Antoine Bertrand qui a remporté le trophée, avant de l’offrir à Élise Guilbault dans un geste marquant!