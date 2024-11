Ce couple de célébrités animera le défilé du père Noël de Montréal

Le couple de célébrités qui animera le défilé du père Noël de Montréal est adoré de tous et ils ont la parfaite énergie pour faire de l’événement un succès!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Et oui, ce sont les amoureux Julie Ringuette et Pascal Morrissette qui auront l’honneur pour une deuxième année d’animer le coloré et festif défilé du Père Noël de Montréal.

On aurait pas pu trouver meilleur duo. Le couple, ainsi que le Père Noël et ses lutins, étaient présents à la conférence de presse de l’événement pour annoncer que cette année, le défilé prendra de l’ampleur et qu’il se tiendra le long du boulevard René-Lévesque le 23 novembre prochain dès 11h.