Julie Ringuette et Pascal Morrissette: Un nouveau projet qui promet de vous faire rire!

Ces vidéos mettent en scène leur complicité naturelle et leur talent pour faire rire, un duo parfait pour égayer le quotidien de leurs fans.

Alors que Pascal se prépare à relever le défi de l'émission Sortez-moi d’ici! au Panama, il trouve également le temps de s’amuser avec Julie dans ce nouveau projet créatif. Ensemble, ils chantent des chansons humoristiques qui abordent les petites habitudes de la vie quotidienne avec un ton léger et décalé.

La première capsule de la série Premier café s'intitule Tout-inclus et elle est déjà en ligne. Elle fait un tabac! Entre paroles qui font sourire et une mise en scène drôle et authentique, cette première capsule donne le ton pour les prochaines vidéos à venir. On peut également découvrir la deuxième capsule La visite, qui dévoile le vécu de beaucoup de gens, surtout après les vacances des Fêtes qui viennent de se terminer...