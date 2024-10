Alicia Moffet documente ce moment avec son «chum brisé» et c’est hilarant

On a donc eu droit à des vidéos en mode paparazzi comme Fred l'a si bien dit où Alicia nous montre son homme en train de chercher la bonne tuque à porter. On a vu qu'une lui causait des petits soucis et que l'autre n'était pas assez colorée. C'est la troisième qui fût la bonne.

Alicia Moffet nous a beaucoup fait rire en disant que son chum était stressé parce qu'elle lui mettait de la pression et non parce qu'il avait mal géré son temps. On peut facilement reconnaître quelqu'un dans ses propos.



La complicité des tourtereaux est adorable. On aime beaucoup les voir dans leur quotidien!

Vous aimerez aussi: