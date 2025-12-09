Voici qui animera le Gala Célébration 2026

Le Gala Célébration 2026, événement télévisuel marquant le début de l'année, promet une 37e édition riche en talents et en surprises.

L'émission, qui sera diffusée le dimanche 11 janvier prochain sur TVA, a dévoilé les détails de son volet artistique ainsi que l'identité de ses animateurs.

Le trio adoré du public reprend du service

Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, la coanimation de cette grande soirée reviendra au célèbre trio formé de Sébastien Benoit, Gregory Charles et Véronic DiCaire.