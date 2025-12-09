Voici qui animera le Gala Célébration 2026

Début du contenu principal.
Le Gala Célébration 2026, événement télévisuel marquant le début de l'année, promet une 37e édition riche en talents et en surprises.
L'émission, qui sera diffusée le dimanche 11 janvier prochain sur TVA, a dévoilé les détails de son volet artistique ainsi que l'identité de ses animateurs.
Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, la coanimation de cette grande soirée reviendra au célèbre trio formé de Sébastien Benoit, Gregory Charles et Véronic DiCaire.
Les trois complices ont confirmé leur retour lors de leur passage sur le plateau de Salut Bonjour mardi, soulignant l'immense plaisir qu'ils ont à se retrouver pour animer cet événement.
Gregory Charles a d'ailleurs promis des «numéros audacieux» qu’on a déjà hâte de découvrir.
Le public pourra compter sur une brochette impressionnante d'artistes pour assurer le spectacle, en direct du Théâtre du Casino du Lac-Leamy à Gatineau.
On retrouvera sur scène, Isabelle Boulay, Ludovick Bourgeois, Ariane Moffatt et Patrice Michaud, pour ne nommer qu’eux.
Au-delà du spectacle, l'enjeu majeur du Gala Célébration est évidemment l'aspect loterie. L'un des moments forts de la soirée sera le tirage en direct qui fera d'une personne un nouveau millionnaire, devant nos yeux!
Rappelons que les détenteurs de billets courent la chance de remporter un gros lot de 5 millions de dollars et cinq autres lots d'un million de dollars chacun en plus de plusieurs grands prix.