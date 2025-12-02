Après la comédie musicale Chicago, Véronic DiCaire dévoile un tout nouveau spectacle solo

Après avoir impressionné tout le monde cet été dans la comédie musicale Chicago, Véronic DiCaire dévoile aujourd’hui son nouveau spectacle solo!

La grande chanteuse et imitatrice veut «se faire plaisir» avec ce nouveau spectacle où elle souhaite mettre de l’avant les émotions.

Évidemment, elle prévoit aussi faire des imitations des plus grands succès et des plus grandes voix avec sa touche personnelle d’humour.