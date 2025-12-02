Après la comédie musicale Chicago, Véronic DiCaire dévoile un tout nouveau spectacle solo

Début du contenu principal.
Après avoir impressionné tout le monde cet été dans la comédie musicale Chicago, Véronic DiCaire dévoile aujourd’hui son nouveau spectacle solo!
La grande chanteuse et imitatrice veut «se faire plaisir» avec ce nouveau spectacle où elle souhaite mettre de l’avant les émotions.
Évidemment, elle prévoit aussi faire des imitations des plus grands succès et des plus grandes voix avec sa touche personnelle d’humour.
«Elle prépare ainsi une création à son image qui promet une soirée exceptionnelle», peut-on lire dans le communiqué à propos du dévoilement de son nouveau spectacle.
Produit par Hervé Productions, le nouveau spectacle de Véronic DiCaire s'annonce vibrant, porteur d'émotions et intensément vivant.
Voici les premières dates de spectacle qui ont été annoncées:
La mise en vente des billets pour le grand public débute ce vendredi 5 décembre dès 10h sur gestev.com, le theatrecapitole.com, le theatreducasino.com et le espacestdenis.com.
Les abonnés des infolettres de Gestev+, du Théâtre du Casino du Lac-Leamy et de l'Espace St-Denis auront accès à la prévente des billets ce jeudi 4 décembre dès 10h.
On peut déjà s’imaginer qu’elle interprétera des chansons de Céline Dion, Lara Fabian, Madonna, Tina Turner et plus encore!
Bref, on a bien hâte de retrouver Véronic DiCaire sur scène en 2026 dans son propre spectacle!
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse