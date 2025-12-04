Des choristes atteints d'Alzheimer chantent Noël avec Gregory Charles

Début du contenu principal.
Si vous avez été touché par la série Tous en chœur qui suivait cette chorale composée de personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer, préparez-vous à vivre un pur moment d'émotion en ce temps des Fêtes.
L'artiste Gregory Charles retrouve son ensemble adoré pour un épisode spécial d'une heure: Tous en chœur pour Noël, diffusé le 20 décembre à 18h sur AMI-télé (et sur amiplus.ca dès le lendemain).
On admire l'initiative de Gregory Charles, qui, ayant lui-même accompagné ses parents atteints de la maladie d'Alzheimer, connaît l'importance et le pouvoir exceptionnel de la musique dans la vie.
Cette émission spéciale célèbre à nouveau cette magie: la capacité de la mélodie à transcender la maladie.
Dans cet épisode spécial, le défi est de taille: Gregory Charles rassemble à nouveau le chœur afin de les préparer à chanter devant un public lors d’un véritable concert de Noël.
L'émission suit les choristes pas à pas, des répétitions parfois rigoureuses à la performance pleine de douceur.
On a droit à des moments où la mémoire flanche parfois, mais où le plaisir et les rires demeurent omniprésents. Ce sera pas mal difficile de retenir ses larmes en les voyant performer et se dépasser.
Gregory Charles reprend contact avec des participants six mois après les premiers tournages pour savoir comment ils vont.
De plus, l'artiste nous ouvre son propre album de famille pour partager des souvenirs personnels touchants liés aux Fêtes, une période qui lui rappelle son propre accompagnement parental.
Bref, ce rendez-vous est une véritable dose de magie des Fêtes qui sera diffusé je le rappelle sur AMI-télé le 20 décembre à 18h, puis disponible en ligne sur amiplus.ca dès le lendemain.
