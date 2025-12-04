Des choristes atteints d'Alzheimer chantent Noël avec Gregory Charles

Si vous avez été touché par la série Tous en chœur qui suivait cette chorale composée de personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer, préparez-vous à vivre un pur moment d'émotion en ce temps des Fêtes.

L'artiste Gregory Charles retrouve son ensemble adoré pour un épisode spécial d'une heure: Tous en chœur pour Noël, diffusé le 20 décembre à 18h sur AMI-télé (et sur amiplus.ca dès le lendemain).