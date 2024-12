Virginie, la conjointe de Sébastien Delorme, dénonce l'intimidation qu'elle subit sur les réseaux sociaux

Dans une publication sur le compte Instagram de son salon d’esthétique, Virginie a dévoilé la teneur des propos blessants qu’elle reçoit depuis des mois. Son message appelle à la bienveillance et rappelle l’impact des mots.

Accompagnant des exemples d’insultes reçues, Virginie a écrit:

«C’est 2024… et pourtant..



Depuis que ma nouvelle relation a été rendue publique, j’ai reçu une tonne de commentaires, pas tous gentils. Oui, on a une différence d’âge. Et alors ? Est-ce que ça mérite des insultes sur mon physique, ma personnalité, ou ma vie personnelle ? Pas vraiment.



Je n’avais jamais pris la parole sur ce genre de commentaires, mais aujourd’hui, je veux dire les choses clairement : l’intimidation, en ligne ou ailleurs, ce n’est pas acceptable.



Je suis une personne, avec des émotions et une vie que je construis avec amour et confiance. Les mots que vous tapez derrière un écran, même s’ils vous semblent anodins, peuvent avoir un impact bien réel. Alors, pourquoi choisir la haine quand on peut juste… scroller et passer à autre chose ?



À ceux qui ressentent le besoin de critiquer gratuitement : je vous souhaite de trouver la paix en vous. Parce qu’au final, vos jugements en disent plus sur vous que sur moi.



À ceux qui m’ont soutenue avec amour et bienveillance : vous êtes la vraie lumière dans ce monde. Merci de m’encourager à rester authentique, même quand c’est difficile.🤍



Je finis ce texte en vous disant qu’une seule chose : Les mots ont un pouvoir, alors utilisons-les pour construire, et non pour détruire.», confie-t-elle.

