5 choses à savoir sur Sébastien Delorme

Pssst! Un petit dernier pour la route!

Sébastien Delorme, un passionné de vélo et de sports

Sportif dans l’âme, Sébastien a un véritable faible pour le vélo, une passion qui l’accompagne depuis longtemps.

C’est durant les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984 que tout a commencé. Confiné au chalet après avoir marché dans de l’herbe à puce, il a passé ses journées à suivre les compétitions à la télévision. Les épreuves de cyclisme l’ont complètement fasciné! Une fois de retour chez lui, il a enfourché le vélo de son père, et depuis, le cyclisme est devenu une partie intégrante de sa vie. Pour lui, c’est bien plus qu’un sport: c’est une façon de décompresser, de rester en forme et même de voyager autrement, puisqu’il adore explorer le monde sur deux roues.

Être actif, pour Sébastien, c’est essentiel pour rester de bonne humeur, équilibré et profiter du bien-être que procure le dépassement de soi. Et le vélo n’est pas son seul atout! Il pratique aussi plusieurs autres sports, comme le hockey, le ski alpin et le patinage de vitesse. Sans être excessif, il prend soin de son alimentation, ce qui lui permet de rester en forme pour concilier son rythme de vie bien rempli.