Voici tout ce qu'il faut savoir sur le prochain grand rôle de Vincent Graton

Pierre-Luc Funk jouera aussi un personnage ayant existé, Stéphane «Godasse» Gagné, l'un des délateurs les plus connus au Québec.

L'Appel se déroulera à la fin des années 90, en pleine guerre des motards au Québec, l'escouade Carcajou est créée pour mettre fin aux violences. Après un premier procès où Maurice "Mom" Boucher est acquitté, la Cour d'appel ordonne un second procès. France Charbonneau, procureure chevronnée, prend en charge l'affaire et, grâce à son travail acharné avec Carcajou, Boucher est finalement reconnu coupable en 2002 et condamné à la prison à perpétuité.