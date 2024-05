L'Appel: Voyez la distribution de la première série réalisée par Julie Perreault!

Voici d'ailleurs l'intrigue de L'Appel:

À la fin des années 90, le Québec se trouve plongé en pleine guerre des motards. Deux groupes criminalisés s’affrontent et des innocents perdent la vie. La population fait pression sur les politiciens, qui répondent en mettant sur pied l’escouade Carcajou. En six mois, les enquêteurs auront réussi à arrêter le principal suspect aux commandes des meurtres, Maurice “Mom” Boucher. À son premier procès, le suspect est acquitté et sort triomphant du palais de justice de Montréal avec plusieurs autres motards. Le 10 octobre 2000, la Cour d’appel casse l’acquittement et ordonne un nouveau procès. Entre en scène France Charbonneau, procureure aux assises qui a plus de 80 procès de meurtre à son actif. Avec l’aide des enquêteurs de Carcajou, elle prend en charge le deuxième procès du chef des motards. Son acharnement, sa ténacité et sa grande expérience auront raison de Boucher qui sera trouvé coupable par les membres du jury, le 5 mai 2002, et condamné à la prison à perpétuité.



La série de fiction L’Appel raconte donc l’histoire derrière ce pan de l’histoire judicaire québécoise, de la vision des procureurs et enquêteurs sur le dossier, ainsi que sur les étapes qui ont mené à l’arrestation et à la condamnation de Boucher.