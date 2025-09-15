Véronique Cloutier révèle un scoop sur le numéro d’ouverture des Gémeaux

Le dernier gala de Véro

Entre sa première performance en 2008 et celle de cette année, évidemment que l’animatrice accomplie se sentait davantage outillée pour réaliser un mandat comme celui-ci. Quand on lui demande si elle s’arrêtera à un nombre rond, elle déclare: «Je n’ai aucune idée. Ça n'a pas été discuté. On ne m'a pas demandé. Je n’y ai pas pensé. Il fallait que je traverse celui-là. On verra pour l'an prochain.»

Une chose est certaine, nous, on prendrait encore dix galas des prix Gémeaux… avec Véro!

