Véronique Cloutier révèle un scoop sur le numéro d’ouverture des Gémeaux

Véronique Cloutier animait le gala des prix Gémeaux pour une 10e fois hier! Une 40e édition qui méritait d’être célébrée grandement. La populaire animatrice a assurément réussi le mandat en offrant dès les premiers instants un numéro éblouissant. En entrevue, après la soirée, elle nous a avoué toute la complexité qu’il y avait derrière l’ouverture de la spéciale. Voici ce que vous ne savez pas sur ce début de spectacle.
Pour le 40e gala des prix Gémeaux, il fallait une ouverture grandiose. Véronique Cloutier nous a habitués à des performances flamboyantes lors des différentes éditions. Cette année, ça allait de soi que les premières minutes de la cérémonie en mettent plein la vue: danseurs, invités surprises, pyrotechnie, jeux de lumière, fanfare, musique, tout y était! Pour coordonner tous ces éléments, de nombreuses pratiques étaient requises et chaque fois, le déroulement de celles-ci ne donnait pas les résultats désirés: «On n'a pas réussi à le faire une fois sans que les gens se foncent dedans.», explique la vedette en mentionnant que c’était à cause du grand nombre de personnes sur scène. Or, avec fierté, elle avance: «Notre meilleure fois, c'était pendant le gala. C'était en direct.»
Véro était même un peu découragée avant le début de la remise de prix: «J'étais vraiment nerveuse. On l’a refait une dernière fois avant le souper, à 17h30, puis j'ai encore foncé dans les danseuses et là j'ai fait: ‘’Bin voyons! Ça ne marchera jamais, cette affaire-là.’’ Puis finalement, tout a rentré, c'était formidable.», c’est donc pour cette raison qu’elle qualifie l’instant de son moment fort de la soirée.
Lundi dernier, Louis Morissette nous accordait un entretien dans lequel il apportait son brillant point de vue quant à l’avenir de notre télé. Dimanche, c’était au tour de son épouse de s’exprimer: «On fait beaucoup avec peu ici. On l'a beaucoup dit et on devrait arrêter de le dire parce que ça fait qu'on ne nous injecte plus d'argent dans nos projets, parce qu'on se dit: ‘’Ah! Sont capables de faire beaucoup avec peu.’’Mais là, on est là-dessus, on a interpellé le gouvernement ce soir, on espère qu'on va finir par avoir plus d’aide.», dit-elle en vantant notre télé tellement riche! Écoutez son important point de vue dans la vidéo plus haut.
Entre sa première performance en 2008 et celle de cette année, évidemment que l’animatrice accomplie se sentait davantage outillée pour réaliser un mandat comme celui-ci. Quand on lui demande si elle s’arrêtera à un nombre rond, elle déclare: «Je n’ai aucune idée. Ça n'a pas été discuté. On ne m'a pas demandé. Je n’y ai pas pensé. Il fallait que je traverse celui-là. On verra pour l'an prochain.»
Une chose est certaine, nous, on prendrait encore dix galas des prix Gémeaux… avec Véro!
