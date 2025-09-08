Comment sauver notre télé? Louis Morissette se prononce

Début du contenu principal.
C’est aujourd’hui que le groupe KO, appartenant à Louis Morissette, présentait KO Sports une nouvelle plateforme québécoise dédiée aux balados et aux contenus sportifs exclusifs. Disponible gratuitement jusqu'au 1er novembre, les utilisateurs auront accès à une dizaine de podcasts pilotés par des personnalités provenant des milieux sportifs et médiatiques. Rencontré lors du lancement de ce projet innovant, on a profité de l’occasion pour aborder l’avenir de notre télé avec le producteur. Découvrez son important et brillant point de vue plus bas.
Depuis quelque temps, les discussions sont vives dans le monde culturel pour tenter de trouver divers moyens d’attirer la jeune génération aux contenus de chez nous. Pour Louis Morissette «le podcast est une façon de se rendre.» En revanche, sa réflexion ne s’arrête pas là et croit que les Québécois doivent se poser certaines questions.
C'est quoi l'importance qu'on accorde à notre culture? Est-ce qu’on va arrêter de chialer et de tout comparer en lits d'hôpitaux?
Il avance également que pour conserver notre culture, il est nécessaire de continuer son financement qui reste maigre et qu’il faudrait peut-être revoir l’offre télévisuelle qui est un peu trop large selon lui. En outre, des concepts comme KO Sports permettront d’aller chercher un public moins vieillissant. Regardez toute son explication ci-dessous.
Sans lâcher complètement le modèle télévisuel traditionnel, celui qui est aussi humoriste croit qu’il faut aller chercher ceux qui n’ont plus le câble. D’après lui, le podcast est la solution. En passant par des abonnements comme KO Sports et en offrant du contenu gratuit sur YouTube, Louis Morissette est d’avis qu’il réussira à toucher un plus large public et que cette nouvelle déclinaison vers le numérique arrivera à créer un showbizz différent.
Louis Morissette est toujours autant excité par ce concept où les vedettes tentent de réaliser des défis complètement improbables: «C’est du gros fun sale! Je m’assois et je ris!» Il affirme que les participants arrivent davantage préparés sur le plateau, puisqu’ils consultent les dernières saisons avant les tournages: «On dirait que d’année en année, on maîtrise plus la patente. J’aime vraiment ça.» Il mentionne que cette année, les téléspectateurs éclateront de rire davantage.
L’an passé, l’émission était numéro un chez les adultes âgés entre 25 et 54 ans. Voilà la preuve que la télé peut encore ramener la jeunesse devant le petit écran: «Il n’y a pas tant d’émissions que tu peux regarder avec ton enfant de dix ans quand tu en as 40.» Il avance avec le sourire qu’il lui arrive parfois que des jeunes lui demandent des photos et que c’est nul autre que son épouse Véronique Cloutier qui prend les photos.
Le maître du jeu sera de retour pour une 4e saison, ce jeudi, à 20h, avec Mégan Brouillard, Danick Martineau, Neev, Marie-Soleil Dion et José Gaudet, sur Noovo et sur noovo.ca.
Recommandé pour vous: