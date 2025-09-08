Comment sauver notre télé? Louis Morissette se prononce

L’an passé, l’émission était numéro un chez les adultes âgés entre 25 et 54 ans. Voilà la preuve que la télé peut encore ramener la jeunesse devant le petit écran: «Il n’y a pas tant d’émissions que tu peux regarder avec ton enfant de dix ans quand tu en as 40.» Il avance avec le sourire qu’il lui arrive parfois que des jeunes lui demandent des photos et que c’est nul autre que son épouse Véronique Cloutier qui prend les photos.

Le maître du jeu sera de retour pour une 4e saison, ce jeudi, à 20h, avec Mégan Brouillard, Danick Martineau, Neev, Marie-Soleil Dion et José Gaudet, sur Noovo et sur noovo.ca.

Recommandé pour vous: