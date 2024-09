Véro et Louis tenaient un chèque d’un demi million de dollars, voici pourquoi

Le tournoi de golf dans le décor enchanteur a rassemblé outre les fondateurs, Véronique Cloutier et Louis Morissette, plusieurs personnalités dont Patrice Bélanger, Guylaine Guay, Phil Roy et Ingrid Falaise.

D'ailleurs, chaque équipe qui prenait part au tournoi a participé à une petite vidéo où elle partageait son cri d'équipe ou le nom de la fondation. On a adoré l'énergie qui en émanait.

On est plus qu'heureux de savoir que cette journée a permis d'amasser 503 300$. C'est un grand pas pour la cause! Bravo!

