La Fondation Véro & Louis reçoit un IMMENSE don d'un gagnant du Lotto Max!

En conférence de presse, Véronique Cloutier et Louis Morissette ont dévoilé où les nouvelles maisons de la fondation seront construites : à Victoriaville et dans les Laurentides.

«Ces milieux de vie permanents et adaptés pour des personnes autistes de 21 ans et plus, présentant ou non une déficience intellectuelle, offriront la possibilité aux familles de bénéficier d’un projet d’innovation sociale unique appuyé par 4 équipes de recherche, pilotées par 3 grandes universités québécoises.», peut-on lire dans un communiqué.

Le fils de Guylaine Guay, Clovis, pourra devenir résident de la maison de la Fondation Véro & Louis des Laurentides. Présente devant les médias aujourd'hui, l'animatrice et autrice a sauté de joie devant tant de bonnes nouvelles: