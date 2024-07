Voyez toutes les vedettes sur le tapis rouge du film Nos Belles-Soeurs

Geneviève Schmidt, dont le talent à émouvoir et à faire rire n'est plus à prouver, incarne le rôle mythique de Germaine Lauzon. À ses côtés, on retrouve des stars telles que Guylaine Tremblay, Anne-Élisabeth Bossé, Debbie Lynch-White, Véronic DiCaire, Ariane Moffatt, Valérie Blais, Pierrette Robitaille, Diane Lavallée, Véronique Le Flaguais et Jeanne Bellefeuille. Les acteurs Guillaume Cyr, Steve Laplante, Maxime Le Flaguais, Isabelle Blais, Benoit Brière, Yves Jacques et Charles-Aubey Houde complètent cette distribution exceptionnelle.

Les chorégraphies du film sont signées par Katerine et Alexandre Leblanc de Team White, le duo gagnant de la première saison de la compétition de danse Révolution.

Nos Belles-Soeurs raconte l’histoire de Germaine Lauzon, une ménagère qui gagne un million de timbres-primes. Elle croit que cette victoire lui ouvrira les portes du bonheur et d’un monde nouveau auquel elle aspire depuis longtemps. Cependant, sa joie et son plaisir suscitent l’envie et la jalousie de son entourage...