Varda Étienne nous dévoile son salon fraîchement revampé

Varda Étienne nous donne envie de redécorer notre intérieur avec des photos de son nouveau salon!

La diva de Brossard autoproclamée a eu envie de revamper cette pièce de sa maison à l'approche de l'été. Celle qui adore recevoir sa famille, ses amis et même ses invités de Sucré Salé chez elle voulait créer un salon plus convivial où il ferait bon relaxer et discuter.

Varda Étienne a donc choisi un immense divan sur lequel tous trouveront leur place. Puis, elle a agencé la décoration avec cette pièce maîtresse. Voici les photos du nouveau salon de la star québécoise, à voir en utilisant les flèches situées à droite au centre de la publication: