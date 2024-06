Silvi Tourigny fait une confidence surprenante à Varda Étienne

«Ben oui! Carole, à la base, elle est née de toutes mes caractéristiques opposées. À petite dose, c’est parfait. J’adore faire Carole! Et mon but, je ne voulais pas me rendre à l’haïr et à ne plus jamais la faire.»

Elle s'est tannée, donc, mais continuera de jouer ce personnage ici et là.

D'ailleurs, Silvi Tourigny a dévoilé que c'était Carole qui ferait la première partie de son nouveau spectacle solo! Une excellente nouvelle pour le public qui adore ce personnage beige et stoïque.

Les billets du nouveau one-woman show de la vedette, En feu, sont disponibles sur son site officiel,