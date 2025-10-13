Sylvain Cossette a fait une rencontre épatante sur le terrain de golf

Il n'y avait pas que des joueurs sur le terrain de golf avec Sylvain Cossette cette semaine!

Le célèbre chanteur a profité du soleil pour s'adonner à ce sport qu'il adore. Aux alentours de midi, un ami à quatre pattes est débarqué sur le vert: un renard roux!

Sylvain Cossette, amusé, s'est filmé en selfie avec l'animal derrière lui. À sa grande surprise, au lieu de fuir, il a commencé à marcher vers lui!

Voici les étonnantes images capturées par la vedette québécoise: