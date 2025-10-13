Sylvain Cossette a fait une rencontre épatante sur le terrain de golf

Début du contenu principal.
Il n'y avait pas que des joueurs sur le terrain de golf avec Sylvain Cossette cette semaine!
Le célèbre chanteur a profité du soleil pour s'adonner à ce sport qu'il adore. Aux alentours de midi, un ami à quatre pattes est débarqué sur le vert: un renard roux!
Sylvain Cossette, amusé, s'est filmé en selfie avec l'animal derrière lui. À sa grande surprise, au lieu de fuir, il a commencé à marcher vers lui!
Voici les étonnantes images capturées par la vedette québécoise:
Impressionnant, n'est-ce pas?
On vous invite à suivre Sylvain Cossette sur Instagram. Le populaire chanteur aime beaucoup partager des parcelles de son quotidien avec ses nombreux abonnés.
Qu'il soit en pleine nature, dans son jardin en Mauricie ou en concert avec son amoureuse Andrée Watters, il sait nous divertir de publication en publication!
En septembre, Sylvain Cossette et Andrée Watters ont annoncé une grande nouvelle sur leur médias scociaux. Le couple se retrouvera sur scène au grand plaisir de leurs fans.
Dans le cadre de la tournée Rendez-vous, le chanteur partagera la scène avec la femme de sa vie… et on peut s’attendre à des moments magiques.
