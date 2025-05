Sylvain Cossette nous fait vivre un moment magique sur sa rivière à la tombée du jour

C'est cette lune que Sylvain Cossette nous a partagée via son compte Instagram et on peut dire qu'elle était de toute beauté.

Le chanteur populaire a pris le temps de nous montrer son quai illuminé et sa rivière, inondée de lumière lunaire et des maisons qui l'entourent. L'ambiance était d'un calme parfait.

Depuis que le couple Cossette-Watters a emménagé dans leur chalet de la Mauricie, les photos sur le bord de l'eau se multiplient et on adore être témoins de paysages aussi splendides que ceux de la rivière St-Maurice. On leur souhaite un été rempli de moments aussi magiques.

