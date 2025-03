Sylvain Cossette et ses petits-fils nous font craquer sur cette nouvelle photo

On craque!

Les Cossette sont de véritables passionnés de musique de génération en génération.

La réputation de Sylvain Cossette n'est plus à faire, et ses deux filles font carrière dans ce domaine. Beth Cossette est chanteuse (on a d'ailleurs pu l'entendre à La Voix) et Judith Cossette est gérante d'artistes.

Reste à voir si Tom et Billy, les fils de Beth et son conjoint, marcheront dans leurs pas lorsqu'ils seront grands!