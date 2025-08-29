Passer au contenu principal
Sylvain Cossette a fait verser quelques larmes à sa fille Beth, voici pourquoi

PAR :

Beth Cossette connait particulièrement bien la valeur des salles pleines, elle qui est aussi chanteuse et qui a offert plus souvent qu’à son tour des spectacles devant des foules.

Sylvain Cossette, en spectacle partout au Québec

Je rappelle que ce n’est que le début de la tournée Rendez-vous 25e anniversaire de Sylvain Cossette qui s’arrêtera un peu partout au Québec cet automne et jusqu’à l’été 2026.

Pour mettre la main sur des billets près de chez vous, vous pouvez visiter son site web en cliquant ici.

