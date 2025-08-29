Sylvain Cossette a fait verser quelques larmes à sa fille Beth, voici pourquoi

Beth Cossette a tenu à rendre un précieux hommage à son papa Sylvain Cossette, dont la tournée Rendez-vous 25e anniversaire est officiellement lancée.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

C’est à Trois-Rivières à l’Amphithéâtre Cogeco que la célébration s’entamait pour le chanteur qui nous berce au son de ses airs connus depuis des dizaines d’années et qui célèbre avec cette suite de concerts, son album mythique sorti en 2001.

Fière et émue, Beth Cossette a souligné le succès déjà retentissant de ce Rendez-vous, mentionnant qu’il avait fait salle pleine pour les deux premiers soirs de sa nouvelle tournée.

Sa fille qui suit ses traces a ajouté: «J’ai versé quelques larmes. I love you Dad ❤️» avant d’ajouter un extrait du spectacle donné devant 3 500 personnes que vous verrez dans la vidéo en top d'article.