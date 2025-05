La fille de Sylvain Cossette avait un message pour son père

«62 ans aujourd’hui.

Je pourrais être découragé et malheureux de vieillir , mais je suis reconnaissant de me lever chaque matin en santé. J’ai deux frères et une sœur qui auraient aimé se rendre à 62 ans, mais qui n’ont pas eu cette chance. C’est un privilège de vieillir même si ça veut dire qu’y a plus de rides, de cheveux gris et de petites siestes de temps en temps 😂

Je serai fier et heureux de remonter sur scène au mois d’août , 47 ans après mon premier spectacle à la polyvalente.🔥 À bientôt!🙌🏼»

On lui souhaite bonne fête, nous aussi!