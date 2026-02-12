Véro appelle Louis Morissette «Pepa» et ses Fantastiques n'en reviennent pas

Nous avons eu droit à un moment de délire absolument délicieux cette semaine à Véronique et les Fantastiques.

Autour de la table se trouvaient les Fantastiques Marie-Soleil Michon, Christine Morency et Pascale Hébert-Renaud. Cette dernière a signé la mise en scène du spectacle d'humour de Louis Morissette, dont la tournée vient de se terminer. Elle a donc appris à connaître le couple de vedettes en coulisses.

L'une des choses qui a le plus surpris Pascale Hébert-Renaud dans cette aventure est la découverte que Véronique Cloutier surnomme Louis Morissette «Pepa».

Vous savez, ces parents qui s'appellent papa et maman devant les enfants? Eh bien, cette habitude est restée... même si la plus jeune de leurs enfants aura 16 ans cette année!