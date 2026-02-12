Véro appelle Louis Morissette «Pepa» et ses Fantastiques n'en reviennent pas

Début du contenu principal.
Nous avons eu droit à un moment de délire absolument délicieux cette semaine à Véronique et les Fantastiques.
Autour de la table se trouvaient les Fantastiques Marie-Soleil Michon, Christine Morency et Pascale Hébert-Renaud. Cette dernière a signé la mise en scène du spectacle d'humour de Louis Morissette, dont la tournée vient de se terminer. Elle a donc appris à connaître le couple de vedettes en coulisses.
L'une des choses qui a le plus surpris Pascale Hébert-Renaud dans cette aventure est la découverte que Véronique Cloutier surnomme Louis Morissette «Pepa».
Vous savez, ces parents qui s'appellent papa et maman devant les enfants? Eh bien, cette habitude est restée... même si la plus jeune de leurs enfants aura 16 ans cette année!
Le quatuor en a discuté au micro de Véronique et les Fantastiques, nous offrant du même coup de savoureuses imitations de Véronique Cloutier.
«Je le savais pas que t'appelais Louis 'Pepa', devant les enfants!» s'est exclamée Marie-Soleil Michon.
Pascale Renaud-Hébert en a ajouté une couche:
«'Bravo Pepa! Bravo, Pepa!' Tu dis ça bien sérieuse, et j'étais là, je regardais ça. Je ne peux pas croire que j'ai accès à ça! 'Pepa va pleurer. Là, Pepa va pleurer!'»
Devant ces imitations d'elle-même, Véronique Cloutier se tordait de rire. Vous pouvez écouter cet hilarant moment de radio dans la vidéo ci-dessous:
Après deux années à suivre son père sur la route, Justin Morissette a tenu à rendre hommage à Louis Morissette. Ce dernier a présenté son spectacle Sous pression, pour la dernière fois.
C'est son fils qui assurait la première partie. En tout, ils ont fait rire 110 000 personnes à travers le Québec. C'est donc une grande aventure qui se termine!
