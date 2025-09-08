Louis-Jean Cormier révèle qu'il est adepte de cette pratique controversée

Début du contenu principal.
Louis-Jean Cormier était de passage au balado 27 Ch'min du Quai cet été.
Ce podcast est enregistré aux Îles-de-la-Madeleine et permet aux animateurs de discuter avec différents artistes de passage dans la région.
L'épisode mettant en vedette Louis-Jean Cormier a été mis en ligne aujourd'hui, et nous avons entre autres appris qu'il est adepte d'une pratique assez controversée: il dort avec un tape sur la bouche!
Cette tendance a récemment soulevé de nombreuses inquiétudes chez les médecins. On vous en a parlé juste ici et on l'a même testé dans cette vidéo.
Pour Louis-Jean Cormier, le fait de s'assurer de passer la nuit avec la bouche complètement fermée s'est avéré bénéfique. Voici les explications du chanteur, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo ci-dessous:
Si ça fonctionne pour lui, c'est tant mieux!
Au cours de l'épisode, l'auteur-compositeur-interprète et leader de Karkwa a abordé une foule d'autres sujets, allant de l'écologie au poisson fumé à la création musicale. Installé à la table du Fumoir d'Antan, Louis-Jean Cormier a discuté pendant une heure avec l'équipe et les autres invités.
Pour écouter cet épisode de 27 Ch'min du Quai, regardez la vidéo YouTube ci-dessous:
Louis-Jean Cormier a un style bien à lui et, quand il adapte des chansons, c'est toujours magnifique.
On se souvient de la chanson, Les chats sauvages, de Marjo et Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, deux chansons emblématiques qu'il a reprises avec beaucoup de douceur d'authenticité.
Louis-Jean Cormier frappe encore avec une touchante relecture de la chanson Tue-Moi de Dan Bigras.
