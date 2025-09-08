Louis-Jean Cormier révèle qu'il est adepte de cette pratique controversée

Louis-Jean Cormier était de passage au balado 27 Ch'min du Quai cet été.

Ce podcast est enregistré aux Îles-de-la-Madeleine et permet aux animateurs de discuter avec différents artistes de passage dans la région.

L'épisode mettant en vedette Louis-Jean Cormier a été mis en ligne aujourd'hui, et nous avons entre autres appris qu'il est adepte d'une pratique assez controversée: il dort avec un tape sur la bouche!

Cette tendance a récemment soulevé de nombreuses inquiétudes chez les médecins. On vous en a parlé juste ici et on l'a même testé dans cette vidéo.

Pour Louis-Jean Cormier, le fait de s'assurer de passer la nuit avec la bouche complètement fermée s'est avéré bénéfique. Voici les explications du chanteur, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo ci-dessous: