Serge Fiori: voici les grands moments de son hommage national

Parmi les personnalités publiques qui étaient présentes, on a notamment vu Judi Richards, Martine St-Clair, Denis Bouchard, Michel Barrette, Louise Latraverse, Louis-José Houde, Jean-Charles Lavoie, Pierre-Luc Brillant, Marie Michèle Desrosiers (membre du groupe Beau Dommage), Laval Fortin (maire de Saint-Henri-de-Taillon), Valérie Plante (mairesse de Montréal), François Legault (premier ministre du Québec), Mathieu Lacombe (ministre de la Culture et des Communications), Paul St-Pierre Plamondon (chef du Parti Québécois) et plus encore.

L’événement était diffusé en direct sur les ondes de Radio-Canada et de TVA pour les personnes qui n’ont pas eu la chance de se procurer des billets afin d’y assister ou de s'y rendre.