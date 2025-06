Serge Fiori est décédé

Serge Fiori, un chanteur qui a marqué une génération

Né le 4 mars 1952 à Montréal, Serge Fiori a marqué une génération avec Harmonium, un groupe de musique québécois qui était très populaire dans les années 1970.

Le premier album du groupe, Harmonium, est sorti en 1974 avec la chanson Pour un instant qui joue encore aujoud'hui dans les oreilles des Québécois et des Québécoises.

Serge était à la fois chanteur et gutariste dans le groupe qu'il a fondé avec Michel Normandeau et Louis Valois. D'autres artistes rejoignent le groupe pour les deux autres albums (S'il y avait une cinquième saison et L'Heptade), jusqu'à leur séparation en 1978.