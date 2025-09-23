Indéfendable: voici quand le sort de Léo Macdonald sera scellé

Depuis, les téléspectateurs suivent avec intensité le procès de l’avocat. Représenté par ses collègues Me André Lapointe (Michel Laperrière) et Me Kim Nolin (Julie Trépanier), Léo tente de démontrer que Blondin tenait bel et bien une arme, disparue quelques secondes après l’impact par le sergent Diaz, policier corrompu.

Les fans n’auront pas à patienter bien longtemps: mercredi prochain, on saura enfin si Léo Macdonald sera reconnu coupable… ou non.