Indéfendable: voici quand le sort de Léo Macdonald sera scellé

Depuis son retour, Indéfendable captive le public avec le procès de Léo Macdonald (Sébastien Delorme), accusé du meurtre de Dylan Blondin (Patrice Godin). Alors qu’il souhaiter aller protéger sa femme et sa fille, Léo a percuté Blondin, qui les menaçait, lui et son père, avec une arme.
Depuis, les téléspectateurs suivent avec intensité le procès de l’avocat. Représenté par ses collègues Me André Lapointe (Michel Laperrière) et Me Kim Nolin (Julie Trépanier), Léo tente de démontrer que Blondin tenait bel et bien une arme, disparue quelques secondes après l’impact par le sergent Diaz, policier corrompu.
Les fans n’auront pas à patienter bien longtemps: mercredi prochain, on saura enfin si Léo Macdonald sera reconnu coupable… ou non.
Les images de l’épisode de ce soir laissent croire que le père de Léo pourrait se trahir en évoquant l’arme que son fils cachait dans la boîte à gants.
Les deux prochaines causes confiées aux avocats de Lapointe-Macdonald et Nolin s’annoncent particulièrement intenses.
La première touchera un cas de leurre d’enfant impliquant Garry Bédard (Domenic Di Rosa), emprisonné face à des preuves accablantes. Mais l’affaire prendra une tournure encore plus sombre lorsqu’un gardien de prison, incarné par David Strasbourg, dépassera les limites.
La deuxième cause mettra en scène une créatrice de contenu prête à tout pour repartir à zéro après une faute grave envers son adjointe. Pour y parvenir, elle ira jusqu’à tuer son sosie afin de prendre son identité et recommencer sa vie.
C’est ce qu’a révélé l’autrice Izabel Chevrier dans une entrevue accordée à Showbizz.net.
Pour connaître la suite d’Indéfendable, soyez au rendez-vous du lundi au jeudi à 19h sur TVA.
