Sarah-Jeanne Labrosse se livre sur ses débuts avec Marc-André Grondin

Sarah-Jeanne Labrosse était de passage au balado Parenthèse, animé par Lysandre Nadeau et Claude Bégin, où elle s’est confiée sur les débuts de sa relation avec son amoureux, Marc-André Grondin.
Elle a raconté que leur histoire remonte à 2009, alors qu’ils n’étaient pas encore en couple: Marc-André se trouvait en Europe tandis qu’elle était au Québec, et les deux passaient de longues heures à discuter ensemble sur Skype.
Elle ajoute que quelques années plus tard, ils s'étaient revus: «On s’est recroisés quelques années plus tard et je me suis dit: “Ih boy! Il n’est pas intéressé par moi, ce gars-là.” Je pense qu’il était un peu gêné et que ça le rendait plus froid, mais quand on s’en est reparlé, il s’était dit exactement la même chose de moi», raconte-t-elle.
Finalement, en 2019, Marc-André Grondin l’a rappelée pour discuter d’un projet télé. La conversation s’est transformée en rendez-vous, puis en histoire d’amour. Cinq ans plus tard, le couple est parent de trois enfants.
Elle confie également que le sujet des enfants est arrivé dès leur deuxième rendez-vous: tous deux savaient qu’ils en voulaient, même si Marc-André était déjà père au moment de leur rencontre.
Sarah-Jeanne Labrosse s’est ouverte avec beaucoup de transparence sur les défis qu’elle a rencontrés avant de devenir maman. La comédienne a raconté que tomber enceinte de son premier enfant avait été plus difficile que prévu et qu’elle avait vécu une grossesse arrêtée, découverte lors de l’échographie de 12 semaines.
«En ayant deux curetages rapprochés, ça a vraiment abîmé mon utérus, parce que c’est un peu contre nature d’en avoir deux aussi rapprochés.»
Le tout a été suivi de deux curetages difficiles qui ont endommagé son utérus, ce qui l’a amenée à être référée en fertilité afin de s’assurer que tout puisse être rétabli avant de reprendre les essais pour concevoir.
Pour écouter l'épisode complet avec Sarah-Jeanne Labrosse, c'est par ici!
