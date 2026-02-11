Sarah-Jeanne Labrosse se livre sur ses débuts avec Marc-André Grondin

Elle ajoute que quelques années plus tard, ils s'étaient revus: «On s’est recroisés quelques années plus tard et je me suis dit: “Ih boy! Il n’est pas intéressé par moi, ce gars-là.” Je pense qu’il était un peu gêné et que ça le rendait plus froid, mais quand on s’en est reparlé, il s’était dit exactement la même chose de moi», raconte-t-elle.

Finalement, en 2019, Marc-André Grondin l’a rappelée pour discuter d’un projet télé. La conversation s’est transformée en rendez-vous, puis en histoire d’amour. Cinq ans plus tard, le couple est parent de trois enfants.

Elle confie également que le sujet des enfants est arrivé dès leur deuxième rendez-vous: tous deux savaient qu’ils en voulaient, même si Marc-André était déjà père au moment de leur rencontre.