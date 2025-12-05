Veste de cuir et bijoux dorés: Sarah-Jeanne Labrosse est sublime en tournage

Début du contenu principal.
Sarah-Jeanne Labrosse est de retour devant les caméras!
L'actrice, qui a donné naissance à son troisième enfant en septembre dernier, a remis les pieds sur le plateau de Révolution aujourd'hui. Elle sera à nouveau l'égérie de la populaire compétition de danse la saison prochaine.
Sarah-Jeanne Labrosse a annoncé la belle nouvelle sur Instagram avec une photo de son look. Vêtue d'une veste en cuir noir, avec des bijoux dorés et un chignon lissé noué avec un élastique léopard, l'actrice est à couper le souffle!
Voici la photo de Sarah-Jeanne Labrosse prise dans les coulisses de Révolution:
«Révolution saison 7, jour 1», écrit simplement la comédienne avec la photo.
Elle est magnifique!
Un peu plus tard aujourd'hui, on a eu droit à une story Instagram capturée par Sarah-Jeanne Labrosse dans sa loge, alors qu'elle se faisait maquiller. Outre le fait qu'elle ait changé de vêtements, on remarque qu'elle est installée... dans la loge de son amoureux Marc-André Grondin!
Sur la porte, derrière elle, on voit une affiche indiquant le nom de l'acteur et le logo de Hot Ones Québec:
L'histoire ne dit pas si les tournages des deux émissions ont lieu en même temps!
Rappelons que Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin jouent ensemble dans l'excellente série Bellefleur.
La comédie dramatique a été renouvelée pour une troisième saison, et on pourra voir le tout l'an prochain. Pour en savoir plus, c'est par ici.