Veste de cuir et bijoux dorés: Sarah-Jeanne Labrosse est sublime en tournage

Sarah-Jeanne Labrosse est de retour devant les caméras!

L'actrice, qui a donné naissance à son troisième enfant en septembre dernier, a remis les pieds sur le plateau de Révolution aujourd'hui. Elle sera à nouveau l'égérie de la populaire compétition de danse la saison prochaine.

Sarah-Jeanne Labrosse a annoncé la belle nouvelle sur Instagram avec une photo de son look. Vêtue d'une veste en cuir noir, avec des bijoux dorés et un chignon lissé noué avec un élastique léopard, l'actrice est à couper le souffle!

Voici la photo de Sarah-Jeanne Labrosse prise dans les coulisses de Révolution: