Voyez Romy, la fille de Julie Snyder, dévaler une passerelle lors d’un défilé

Romy Péladeau-Snyder a été mannequin d’un soir pour un coiffeur bien connu, et elle était excellente!

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Le week-end en était un chargé pour le coiffeur Kevins-Kyle, qui lançait RESET, sa gamme de produits capillaires.

Il a choisi de faire ça en grand. La soirée, qui s'est déroulée devant une salle comble, a mis de l'avant bon nombre d'artistes et de personnalités publiques qui ont défilé dans le but de dévoiler leurs magnifiques cheveux. Parmi ces personnalités connues qui ont parcouru la passerelle, il y a eu Romy Péladeau Snyder, fille de Julie Snyder et Pierre Karl Péladeau, qui était plus belle que jamais.