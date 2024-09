Julie Snyder: Voyez toutes les photos de son hôtel à vendre pour 1 million $

L’Hôtel Privé, un édifice sur 3 niveaux, allie charmant patrimoine et confort contemporain.

On y retrouve une cuisine spacieuse, entièrement équipée, un grand salon et une salle à manger généreuse, propice aux réunions animées ou aux repas chaleureux. Chaque chambre possède sa salle de bain privative, garantissant tranquillité et bien-être pour chaque invité.

Pour encore plus de praticité, une salle de toilette avec douche est accessible depuis le rez-de-jardin.