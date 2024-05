Gala Dynastie: Voyez les photos du tapis noir chic et glamour!

Les récipiendaires des prix de la Soirée Culture du Gala Dynastie 2024 sont:

Auteur(e) de l'année: Kharoll-Ann Souffrant

Comédien(ne) – théâtre de l'année: Maryline Chery

Acteur(trice) - cinéma / télé de l'année: Florence Blain-Mbaye

Artiste en arts visuels de l'année: Manuel Mathieu

Artiste ou groupe musical s’étant illustré à l’international: Kaytranada

Révélation musicale de l'année: Täbï Yösha

Humoriste de l'année: Garihanna Jean-Louis

Artiste ou groupe musique du monde de l'année: Pierre Kwenders

Personnalité danse de l’année: Axelle "Ebony" Munezero

Vidéoclip de l’année: Malsain et Sauf, Lost

Cinéaste / réalisateur(trice) de l’année: Laura Kamugisha

Artiste ou groupe musical anglophone: Planet Giza

Artiste ou groupe musical francophone: Lost

Comme à l’habitude, le public était invité à voter pour leur personnalité préférée parmi tous les finalistes des Soirées Médias et Culture. Plus de 5 000 votes ont été comptabilisés durant la période de vote. C’est Émilie Lafortune qui est repartie avec les honneurs avec plus de la moitié des votes en sa faveur.

Récipiendaire du Prix Icône Dynastie présenté par la SODEC, Corneille a reçu une grande dose d’amour de la part du public.