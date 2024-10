Grandes retrouvailles pour Patricia Paquin et Marie-Ève Janvier sur le tapis rouge

Marie-Ève Janvier était au bras de Jean-François Breau, elle arborant une petite laine brodée et un jean ample et lui, portant une veste de lin brune et des chaussures de suède dans les mêmes tons.

Patricia Paquin et Louis-François Marcotte étaient aussi adorables, elle dans un manteau fuchsia et des bottes aux mollets et lui avec un jean kaki et un crewneck blanc!

Mais ce qui nous a surtout fait plaisir, c’est de voir l’image déposée sur le compte de Patricia Paquin réunissant les deux couples. Sous la photo, l’animatrice a inscrit l’exclamation : «Ah ben!»

Rappelons que les deux animatrices ont travaillé ensemble à la radio jusqu’à tout récemment, développant une amitié sincère!

La première médiatique de La cage aux folles, mise en scène par Joël Legendre et mettant en vedette entre autres Alex Perron et Marcel Leboeuf a été couronnée de succès lundi.