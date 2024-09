Marie-Ève Janvier fait une proposition audacieuse à Ricardo

Ricardo était de passage dans les studios de Rythme FM pour présenter son plus récent livre, le tome 2 de Mon premier livre de recettes.

Fort du succès de son premier recueil de recette s’adressant à nos minis, on se doute que cette nouvelle édition fera fureur avec ses cinq chapitres thématiques! Le livre comprend 90 recettes pour les jeunes ou les débutants, mais offre en plus des trucs pour bien choisir les aliments, pour éviter de gaspillage et pour bien les conserver!

