Exaltée, Véronique Cloutier célèbre «60832 minutes de parlage»

Véronique Cloutier a souligné sa 800e émission de Véronique et les Fantastiques et elle a de quoi être fière!

C'est pendant l'émission du jeudi accompagnée des Fantastiques Christophe Dupéré, Bianca Gervais et Tammy Verge que la reine-mère de Rouge a souligné de façon assez dansante ses «60 832 minutes de parlage» et de partage avec les Fantastiques et ses auditeurs.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.