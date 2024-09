Voici quand ce film romantique avec Pier-Luc Funk et Marianne Fortier arrive au cinéma

Le nouveau film romantique Vous n'êtes pas seuls avec Pier-Luc Funk et Marianne Fortier arrive très bientôt au cinéma!

Le long métrage, qui vient de recevoir une mention honorable du jury au Festival international du film de Toronto (TIFF), prendra l'affiche le 18 octobre dans les cinémas du Québec. La grande première montréalaise aura lieu trois jours avant au Festival du nouveau cinéma.

Dans ce film mêlant amour et fantastique, Pier-Luc Funk incarne Léo, un livreur de pizza solitaire et anxieux. Il verra son quotidien chamboulé par une rencontre mystérieuse et l'arrivée de Rita, une jeune femme dont il tombera amoureux.